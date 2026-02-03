Дървена мафия, секта или злоупотреба с деца: Полицията работи по тройното убийство край Петрохан

Полицията работи по абсолютно всички версии на тройното убийство край хижда "Петрохан". Чакат се аутопсия на телата и експертизи, за да се установи дали става въпрос за самоубийство, но органите на реда имат съмнения за злоупотреба с деца и затворено общество, което наподобява секта и отдадоха по-малко значение на твърденията, свързани с дървената мафия. От полицията бяха оскъдни с информацията пред медиите, като казаха, че в момента има лица, свързани с неправителствената екологична организация, които се издирват, а на въпрос дали има вече задържани, отговорът беше, че ще се разбере.

От МВР не казаха и дали тези издирвани лица са живи или мъртви. На въпрос каква е информацията за издирваните лица и дали те са живи или мъртви, главен комисар Васков отговори: "Към момента няма постъпили никакви данни, работи се активно от колегите".

"Излизаме с този брифинг от уважение към медиите и гражданите и обществото. Ще бъдем доста оскъдни откъм информация предвид активната работа на полиция и прокуратура. Вчера след придобиване на сигнала своевременно бяха сформирани всякакви екипи от МВР предвид начина, по който беше получен сигнала и съдържанието му", посочи директорът на ГД “Национална полиция“ главен комисар Захари Васков във връзка с тройното убийство.

Заедно с него беше и директорът на ОДМВР - София ст. комисар Тихомир Ценов.

Злоупотреба с деца и секта?

Припомняме, че неофициално има данни, че убитите са част от НАКЗТ -Национална агенция за контрол на защитените територии, първата частна българска рейнджърска организация, но от органите на реда отказаха да назоват имената на загиналите, а само потвърдиха, че става въпрос за неправителствена организация.

"Установено е, че през 2022 г. НПО има сключено споразумение с МОСВ относно опазването на природата тук в района", добави главен комисар Васков.

Междувременно главен комисар Васков бе попитан и дали се разследва злоупотреба с деца, като отговори, че се проверява съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията.

Директорът на "Националната полиция" коментира и твърденията на родители, че става въпрос за скаутска организация.

"От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че организацията има мотиви на секта. Затворено общество", каза главен комисар Васков и заговори за затворено общество с елементи на секта. ОЩЕ: Изплуват страховити подробности за тройното убийство в хижа край Петрохан

Отпада ли версията за дървена мафия

От думите на директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов се разбра, че няма сигнали, свързани с дърводобива в района.

"Към момента текат процесуално-следствени действия. Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение, местна власт към областна дирекция на МВР, свързано с каквато и да е дейност незаконна от организацията", добави още ст. комисар Ценов даде пример с дърводобива.

"Няма такава информация към момента, казаха колегите, работим по всички версии, които постъпват към нас, но към момента за организацията, както и преди малко беше упоменато, хората са с чисто криминално досие", смята още ст. комисар Ценов.

Има ли връзка с убийството на Алексей Петров

Ст. комисар Ценов коментира и въпрос дали в тази хижа са се укривали криминални групи и дали това не е свързано с хора, които са се укривали след убийството на Алексей Петров.

"Няма такава информация към момента. Казаха колегите, работим по всички версии, които постъпват към нас", добави още ст. комисар Ценов.

В момента се проверява как е регламентирана дейността на организацията, проверява се дали и убитите са живели в латиноамериканска дъжржава.

"Преди доста време е имало служители от "Горско стопанство", които са очертали границите на закупения от организацията имот", добави още ст. комисар Ценов.

Попитан дали вчера е имало екип на ДАНС, директорът на ОДМВР - София отговори, че не може да каже. ОЩЕ: С изстрели в главите и много оръжие: Разказ на кмета на Гинци за намерените тела в хижа "Петрохан"