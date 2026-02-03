Лайфстайл:

Дървена мафия, секта или злоупотреба с деца: Полицията работи по тройното убийство край Петрохан

03 февруари 2026, 15:33 часа 300 прочитания 0 коментара
Дървена мафия, секта или злоупотреба с деца: Полицията работи по тройното убийство край Петрохан

Полицията работи по абсолютно всички версии на тройното убийство край хижда "Петрохан". Чакат се аутопсия на телата и експертизи, за да се установи дали става въпрос за самоубийство, но органите на реда имат съмнения за злоупотреба с деца и затворено общество, което наподобява секта и отдадоха по-малко значение на твърденията, свързани с дървената мафия. От полицията бяха оскъдни с информацията пред медиите, като казаха, че в момента има лица,  свързани с неправителствената екологична организация, които се издирват, а на въпрос дали има вече задържани, отговорът беше, че ще се разбере.

От МВР не казаха и дали тези издирвани лица са живи или мъртви. На въпрос каква е информацията за издирваните лица и дали те са живи или мъртви, главен комисар Васков отговори: "Към момента няма постъпили никакви данни, работи се активно от колегите".

"Излизаме с този брифинг от уважение към медиите и гражданите и обществото. Ще бъдем доста оскъдни откъм информация предвид активната работа на полиция и прокуратура. Вчера след придобиване на сигнала своевременно бяха сформирани всякакви екипи от МВР предвид начина, по който беше получен сигнала и съдържанието му", посочи директорът на ГД “Национална полиция“ главен комисар Захари Васков във връзка с тройното убийство. 

Заедно с него беше и директорът на ОДМВР - София ст. комисар Тихомир Ценов.

Злоупотреба с деца и секта?

Припомняме, че неофициално има данни, че убитите са част от НАКЗТ -Национална агенция за контрол на защитените територии, първата частна българска рейнджърска организация, но от органите на реда отказаха да назоват имената на загиналите, а само потвърдиха, че става въпрос за неправителствена организация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Установено е, че през 2022 г. НПО има сключено споразумение с МОСВ относно опазването на природата тук в района", добави главен комисар Васков.

Междувременно главен комисар Васков бе попитан и дали се разследва злоупотреба с деца, като отговори, че се проверява съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията. 

Директорът на "Националната полиция" коментира и твърденията на родители, че става въпрос за скаутска организация.

"От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че организацията има мотиви на секта. Затворено общество", каза главен комисар Васков и заговори за затворено общество с елементи на секта. ОЩЕ: Изплуват страховити подробности за тройното убийство в хижа край Петрохан

Отпада ли версията за дървена мафия

От думите на директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов се разбра, че няма сигнали, свързани с дърводобива в района. 

"Към момента текат процесуално-следствени действия. Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение, местна власт към областна дирекция на МВР, свързано с каквато и да е дейност незаконна от организацията", добави още ст. комисар Ценов даде пример с дърводобива. 

"Няма такава информация към момента, казаха колегите, работим по всички версии, които постъпват към нас, но към момента за организацията, както и преди малко беше упоменато, хората са с чисто криминално досие", смята още ст. комисар Ценов. 

Има ли връзка с убийството на Алексей Петров

Ст. комисар Ценов коментира и въпрос дали в тази хижа са се укривали криминални групи и дали това не е свързано с хора, които са се укривали след убийството на Алексей Петров. 

"Няма такава информация към момента. Казаха колегите, работим по всички версии, които постъпват към нас", добави още ст. комисар Ценов. 

В момента се проверява как е регламентирана дейността на организацията, проверява се дали и убитите са живели в латиноамериканска дъжржава. 

"Преди доста време е имало служители от "Горско стопанство", които са очертали границите на закупения от организацията имот", добави още ст. комисар Ценов. 

Попитан дали вчера е имало екип на ДАНС, директорът на ОДМВР - София отговори, че не може да каже. ОЩЕ: С изстрели в главите и много оръжие: Разказ на кмета на Гинци за намерените тела в хижа "Петрохан"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Секта Дървена мафия Петрохан Алексей Петров полиция ОДМВР София убийство Гинци
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес