Тройното убийство край Петрохан и смъртта на Алексей Петров: Какво знае полицията?

"Няма такава информация към момента". С тези думи директорът на ОДМВР - София старши комисар Тихомир Ценов коментира пред медиите версията, че в хижата край Петрохан, където бяха убити трима души, са се укривали хора, свързани със смъртта на Алексей Петров. Директорът на областната дирекция обаче допълни, че полицията работи по всички версии, които постъпват. Попитан дали вчера е имало екип на ДАНС на местопрестъплението, директорът на ОДМВР - София отговори, че не може да каже.

Дейността на неправителствената организация

В момента се проверява как е регламентирана дейността на неправителствената организацията, чиято собственост е била хижата, където е станало убийството. Проверява се и дали и убитите са живели в латиноамериканска дъжржава.

Припомняме, че неофициално има данни, че убитите са част от НАКЗТ -Национална агенция за контрол на защитените територии, първата частна българска рейнджърска организация, но от органите на реда отказаха да назоват имената на загиналите, а само потвърдиха, че става въпрос за неправителствена организация.

"Преди доста време е имало служители от "Горско стопанство", които са очертали границите на закупения от организацията имот", добави още ст. комисар Ценов. ОЩЕ: С изстрели в главите и много оръжие: Разказ на кмета на Гинци за намерените тела в хижа "Петрохан"

Убийството на Алексей Петров

Убийството на Алексей Петров се случи на 16 август 2023 г. В разгара на лятото преди три години България научи, че бизнесменът и бивша барета е застрелян в столичния квартал „Драгалевци“. По Алексей Петров не е стреляно с пушка, каквито бяха първоначалните данни, а с автомат. Той е бил застрелян така, че не е имало никакъв шанс да оцелее. Петров е бил с трима охранители, докато се разхождал пеша по обичаен маршрут с неговата позната. 48-годишната жена бе тежко ранена, но спасена в „Пирогов“. Припомняме, че срещу Петров бяха извършени още два опита за покушение - през 2002 и 2015 г. ОЩЕ: България през 2023 г.: Убийството на Алексей Петров и връщането на Васил Божков