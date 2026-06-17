55-годишен мъж е бил прегазен от влак в Русе

55-годишен мъж е бил прегазен от влак днес следобед в Русе. Инцидентът е станал в района на Търговия на едро. Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека. Причините за фаталния инцидент се изясняват от органите на реда.

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Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе. Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме. Наложило се е пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.

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