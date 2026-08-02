Треньорът на Арсенал с любопитна реакция на въпрос за Винисиус Жуниор (ВИДЕО)

Наставникът на Арсенал Микел Артета остана сдържан, когато беше попитан за един конкретен играч, спряган за преминаване в Лондон. До този момент "артилеристите" се подсилиха с три нови попълнения в лицето на Пиеро Инкапие, Илан Меслие и Христос Цолис. Но те все още имат много работа през летния трансферен прозорец, като звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Бруно Гимараеш от Нюкасъл се очертават като основните им цели.

Артета бе попитан за трансфера на Винисиус в Арсенал

През последните часове медиите на Острова съобщиха, че шампионите са все по-близо до трансфер на Гимараеш. Междувременно слуховете около Винисиус Жуниор не стихват. Бразилецът се счита за едно от най-добрите крила в света и е влязъл в последната година от договора си с Реал Мадрид. Преговорите за удължаване на престоя му продължават от месеци, а Арсенал се опитва да се възползва от несигурната му ситуация, като го привлече, след като пропусна да подпише с Морган Роджърс. По последна информация лондончани са постигнали лично споразумение с играча.

Въпреки това има препятствия, които трябва да бъдат преодолени, тъй като както Реал Мадрид, така и самият играч предпочитат той да остане на "Бернабеу". Въпреки това, при настоящите обстоятелства е възможно Винисиус да се озове в Арсенал. След тази новина Артета коментира трансферната дейност на клуба, като призна, че плановете им са много амбициозни: "Ние сме наистина активни, опитваме се да подобрим и развием отбора. Това е ясно. Очакваме да има промени през следващите няколко седмици, разбира се, защото искаме да станем по-добри, както всички останали. И просто погледнете трансферния пазар и нашите съперници. Това, което правим, е, че няма да стоим на едно място и сме много амбициозни в това, което искаме да постигнем."

След това един от репортерите попита Артета на шега кога може да се очаква Винисиус Жуниор да премине в Арсенал. В отговор испанският специалист просто се засмя и напусна смесената зона.

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The moment Arteta was asked when Vinicius is joining Arsenal. pic.twitter.com/EZpGUZHywk — POOJA!!! (@PoojaMedia) August 1, 2026