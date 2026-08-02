След УЕФА: Още една федерация свали доверието си от ФИФА и Инфантино

Футболната федерация, отговаряща за Северна и Централна Америка и Карибите - КОНКАКАФ, засили натиска върху президента на ФИФА Джани Инфантино. Както е известно, швейцарецът си навлече гнева на спортния свят със спорния си план да продава дялове от Световното първенство на външни инвеститори с цел набирането на 20 милиарда долара. КОНКАКАФ бе сред първите федерации, заедно с УЕФА, обявили се срещу идеята.

КОНКАКАФ с позиция срещу Инфантино и ФИФА

Европейската асоциация УЕФА разкритикува плана и заяви, че нейните членове няма да участват в събития, организирани от ФИФА, ако сделката бъде сключена. Отказът на УЕФА беше последван от този на азиатската АФК и КОНКАКАФ. Това означаваше, че ФИФА и Инфантино няма да разполагат със 124 от общо 211-те членове. След вълната от критики Инфантино заяви, че планът вече е отхвърлен.

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41-те членове на КОНКАКАФ приветстваха оттеглянето на предложения проект, но заявиха, че въпросът далеч не е приключен. От федерация определиха сделката с инвеститори, първоначално планирана от ФИФА, като знак, че ръководство вече не поставя футбола на първо място: "Този едностранен и скандален акт на лошо управление и лидерство е поредният пример за поредица от грешки и подобно поведение. Наложително е да се направи цялостен преглед на дейността на това председателство. Никой не трябва да контролира футбола"

УЕФА вече призова за такъв преглед с остри думи, че трябва да се идентифицират отговорните лица и да се подведат под отговорност. КОНКАКАФ пък похвали решителния подход, възприет от федерациите срещу плановете на ФИФА. "Единството, демонстрирано от нашите членски федерации тази седмица, потвърди, че когато се ръководим от кураж, почтеност и добро управление, играта ще остане там, където ѝ е мястото: в ръцете на футбола - а не на един-единствен човек. Всички ние сме просто пазители, служещи на играта, която принадлежи на всички нас. Вече нямаме доверие на това ръководство"

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