Лудогорец е напът да предприеме неочакван ход на трансферния пазар

Ръководството на Лудогорец е набелязало поредното голямо име, което да доведе в Разград. До момента "орлите" се подсилиха с трима нови футболисти. Става въпрос за Михаил Полендаков, египетския национал Хосам Абделмагид и бразилеца Натан Фернандес. Сега те следят играч от елита на Швейцария. До трансфер обаче едва ли ще се стигне, тъй като в евентуалната сделка е включен и един от основните футболисти на тима.

Лудогорец разменя голямата си звезда?

Според информация на "Мач Телеграф", разградчани следят национала на Малта - Иляс Чуареф. В момента нападателят е част от редиците на швейцарския Сион, където играе от 2022 година. За този период той записа 167 мача, в които се отчете с 26 попадения и 28 асистенции. До трансфер на Чуареф на "Хювефарма Арена" обаче едва ли ще се стигне, тъй като в нея е замесен и нападателят на разградчани Квадво Дуа.

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Ilyas Chouaref (23)🇫🇷🇲🇦

🏟Sion

Position (s): CAM/CF/LW

Market Value: €1,000,000 (transfermarkt) pic.twitter.com/iCSwS9ETWR — Kieran (@NextUpBallers) October 11, 2024

Според информацията на "Мач Телеграф", двата клуба планират да разменят нападателите си, като Лудогорец ще получи и допълнителна сума. Националът на Малта е оценяван на 4 милиона евро, докато футболният портал "Transfermarkt" е сложил цена от 2 милиона евро на Дуа. Въпреки това шефовете на швейцарския клуб са съгласни, че играчът на Лудогорец е по-класен и заради това са склонни да доплатят. Нападателят има 107 мача с фланелката на "орлите", в които има 38 гола и 9 асистенции. Освен това, той бе част от националния отбор на Швейцария на Евро 2024, но поредица от контузии свалиха формата и цената му.

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