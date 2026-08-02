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Идват 40°С. Седмична прогноза за времето за 3-9 август 2026 г.

02 август 2026, 17:30 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Идват 40°С. Седмична прогноза за времето за 3-9 август 2026 г.

През следващите дни ще бъде слънчево, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър, най-често от североизток. Температурите ще се повишават бавно и към петък максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на седмицата

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В събота ще остане горещо, но атмосферата ще се лабилизира. Около и след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северозапад.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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