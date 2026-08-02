Идват 40°С. Седмична прогноза за времето за 3-9 август 2026 г.

През следващите дни ще бъде слънчево, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър, най-често от североизток. Температурите ще се повишават бавно и към петък максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на седмицата

Горещата вълна дойде и при нас: Чакат ни поне 5 дни с 40°C

В събота ще остане горещо, но атмосферата ще се лабилизира. Около и след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северозапад.

25° над нормата: 40° жега се задава в България, но ще се измъкнем ли отново "по терлици" спрямо Европа