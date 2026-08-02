Шокиращо! Инфантино получи подкрепа от Аржентина, Бразилия и останалата част от Южна Америка

Футболната федерация на Южна Америка най-накрая излезе с позиция относно плановете на Джани Инфантино. През последните дни президентът на ФИФА понесе вълна от критики, след като предложи новата си идея за развитие на спорта. Тя цели набиране на 20 милиарда долара чрез продажбата на дялове от Световното първенство на частни инвеститори. Тази инициатива не бе добре приета от футболния свят, като 124 от общо 244 федерации се обявиха против.

От Южна Америка разкриха позицията си относно плана на ФИФА

Федерациите, които се обявиха твърдо против идеята, бяха тези от Европа, Азия и Северна Америка. Междувременно от Африка и Южна Америка запазиха мълчание. Тези региони са се възползвали значително от преразпределението на богатството под ръководството на Инфантино. Сега от южноамериканската асоциация КОНМЕБОЛ обявиха, че са провели разговори с всички членове, за да вземат решение относно безсрамния заговор на президента на ФИФА.

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Бразилия, Аржентина и останалите държави настояха, че футболът винаги трябва да е на първо място и всяко окончателно решение ще се основава на най-добрия интерес на спорта. Въпреки това, за разлика от УЕФА, КОНКАКАФ и АФК, които категорично отхвърлиха инициативата на Инфантино, КОНМЕБОЛ поиска от ФИФА допълнителна информация и разяснения. Футболната федерация издаде следното изявление:

Позицията на КОНМЕБОЛ:

"КОНМЕБОЛ потвърждава, че неговият приоритет винаги ще бъде футболът: неговите ценности, хората му и страстта, която го прави най-популярния спорт в света. Разбираме, че развитието на футбола изисква търговски и финансови решения. Тези решения обаче трябва винаги да бъдат в услуга на футбола и никога да не стоят над неговата същност. Футболът винаги е на първо място. След като КОНМЕБОЛ се запозна с предложението, представено от ФИФА във връзка с проекта FFE, и в съответствие със своите институционални процедури, организацията започна процес на консултации със своите членски федерации и свика заседание на Съвета си с единствената цел да анализира и оцени посоченото предложение с отговорността и строгостта, които този въпрос изисква.

За тази цел КОНМЕБОЛ поиска от ФИФА допълнителна информация и разяснения по различни аспекти, свързани с обхвата, структурата, управлението и възможните последици от проекта FFE. КОНМЕБОЛ ще продължи да действа с предпазливост, отговорност и дух на сътрудничество, допринасяйки за укрепването на световния футбол изключително чрез институционални канали и принципите на доброто управление. КОНМЕБОЛ призовава за единство на цялото футболно семейство и за това футболът винаги да се поставя пред всеки друг интерес."

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