За пореден път: Отломки от дрон са паднали в Румъния

Отломки от дрон, свален от Украйна близо до границата с Румъния по река Дунав, са паднали на румънска територия в земеделски имот край село Периправа, съобщи Ройтерс. Не са причинени щети, отбеляза румънското министерство на отбраната.

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Според министерството дронът е престоял около 20 минути във въздушното пространство на Румъния, преди да навлезе в Украйна. От ведомството не уточняват чий е бил безпилотният летателен апарат.

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В края на юли румънски изтребители F-16 свалиха три руски дрона, които нарушиха въздушното пространство на страната в три последователни дни. Последва и още един дрон, който се разби на румънска територия.

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