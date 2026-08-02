Предупреждение: Войните в Украйна и Иран се сливат в мегаконфликт, който ще обхване и неутрални страни

Войните в Иран и Украйна все повече се пресичат и едновременно се разширяват, обхващайки все повече държави – дори тези, които претендират за неутралност. Това пише Fortune, анализирайки последиците от „мегаконфликта“.

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Наскоро Украйна атакува ирански товарен кораб, превозващ военни доставки между Иран и Русия през Каспийско море. Няколко дни по-късно ирански дронове атакуваха танкери с втечнен природен газ в пристанище на средиземноморския бряг на Египет, което отбелязва първата атака срещу страната по време на войната с Иран.

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Както отбелязва Дан Аламариу, главен геополитически стратег в Alpine Macro, атаката в Средиземно море може да повлияе на цените на газа в Европа, таксите за доставка и разходите за застраховки. Това се случва на фона на исканията на Иран европейските страни да държат Украйна отговорна за нападението срещу кораб в Каспийско море.

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„Войните между Иран и Украйна може да са взаимосвързани. Атаката на Украйна в Каспийско море беше последвана няколко дни по-късно от пожар на газови танкери в Средиземно море. Това може да не е съвпадение; съществува риск от сливане на двата конфликта“, предупреди експертът.

Украйна в конфликта в Близкия изток

Експертът по Иран Хамидреза Азизи очерта няколко възможни причини за удара на Украйна по иранския кораб. Едното е, че Украйна иска да демонстрира своята ценност като партньор на Съединените щати. Друго е, че Израел и Съединените щати поискаха от Украйна да окаже натиск върху Иран от тяхно име, опасявайки се, че всякакви атаки срещу иранската инфраструктура биха провокирали ответни мерки срещу регионалните им икономически активи. Трето тълкуване е, че нападението на Украйна е било отговор на заплахите на бунтовниците хуси срещу кораби в пролива Баб ел-Мандеб.

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„Файненшъл таймс“ също смята, че ударът на Украйна може да е предупреждение, че каспийското крайбрежие на Иран е застрашено и би могъл да бъде използван като лост в преговорите със САЩ. Бившият министър на отбраната на САЩ Марк Еспър, който е служил в първата администрация на Тръмп, преди това твърди, че войната с Иран трябва да бъде интернационализирана, за да включва съюзниците на Америка в Азия и Европа, както и страни, граничещи с Иран, като Турция, Армения и Азербайджан.

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Енергийният експерт Даниел Йергин, заместник-председател на S&P Global, също заяви, че войната с Иран се разширява географски и геополитически. „Помислете за всички морета – Персийския залив, Червено море, Средиземно море, Черно море, Балтийско море, Каспийско море – всички те са се превърнали в арени за петролна война“, каза той.

Русия ескалира конфликта

От своя страна, Русия също се стреми да разшири географското си влияние. През последните седмици в Румъния се случиха няколко катастрофи с дронове, а руска ракета се разби в Полша, нарушавайки въздушното пространство на НАТО. Центърът за анализ на европейската политика заяви, че инцидентите показват, че „тайната война“ на Русия срещу НАТО се измества на юг.

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Преди това медиите съобщиха, че Иран обмисля да нанесе ракетен удар по украинско морско пристанище в отговор на украински удар по ирански кораб в Каспийско море, но активните дипломатически усилия засега стабилизираха ситуацията.

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Междувременно ZEIT съобщава, че руско-украинската война набира скорост и навлиза във фаза на максимална ескалация. Последиците от тази ескалация ще бъдат усетени дори от страни, които се опитват да запазят неутралитет, предупреждават експерти.

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