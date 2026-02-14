Двама пострадали при пожари в страната

През изминалото денонощие са ликвидирани общо 43 пожара в страната, а звената са реагирали на 80 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите са пострадали двама души. На 13 февруари в 14:15 ч. оперативния център на пожарната в Благоевград е получен сигнал за пожар в лек автомобил на паркинг на магазин в с. Ново Делчево, община Сандански.

Пострадали

При пожара е пострадал мъж на 29 г., с изгаряния по лицето и ръцете, без опасност за живота. Мъжът е откаран в здравно заведение. Причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън от пострадалия, който при почистване на лаптопа си с летлив спрей в купето на автомобила пали цигара, в следствие на което възниква експлозия на газовъздушната смес, посочват от дирекцията.

Пловдив

На 13 февруари в 16:28 часа в оперативния център на пожарната в Пловдив е получено съобщение за пожар в апартамент на адрес в жк. „Христо Смирненски“. При произшествието е пострадал мъж на 74 г., пенсионер, вдишал продукти на горенето и получил изгаряния по тялото, хоспитализиран е от медицински екип. Причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън (забравена храна върху котлона на готварска печка).

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем в жилищни сгради; един в промишлени сгради и др. Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са четири.

