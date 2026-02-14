Спорт:

Журналист: Изглежда групата от Петрохан е имала протекция от представители на властта

"Тази група ми се струва, че е имала доста голяма протекция от различни представители на властта. Има много сигнали, които са били проспани. На мен ми се струва, че тази организация е била малко или много свързана с властите. Те сякаш много добре са знаели за какво става дума. На мен ми изглежда, че тя е била някаква "партньорска служба", иначе не намирам логика как едно НПО си сътрудничи с полицията, провежда тактически обучения, помага им дори при разкриване на убийство. Това каза пред БНР журналистът от "Евроком" Златина Петкова в коментар за случая Петрохан.

Абсурдът

Според нея изказването на изпълняващия функциите главен прокурор е най-малкото цинично и звучащо абсурдно: "Все още нямаше почти никаква изнесена информация относно фактологията на случващото се, но вече имахме определението и обяснението на и.ф. главен прокурор за "Туин Пийкс". Това следва да ни говори, че службите са имали информация за случващото се и много по-рано. Това, че той не е знаел и него това го учудва може да говори само за липса на какъвто и да е професионализъм. След като те са имали данни, би трябвало да са свършили нещо в годините, но явно не са".

Теч на информация

По думите ѝ има безпрецедентен теч на информация, което е доста притеснително. "Ако прокуратурата толкова иска да я разпространи, може би би трябва да го направи по някакъв публичен начин, а не да я пуска до различни медии", изказа мнението си Петкова, според която това е притеснително.

В предаването "Политически НЕкоректно" тя изказа и мнението си, че има някакъв опит за политическа употреба на случая: "Използва се много политически самата криминална история, която е ужасяваща. Предстои предизборна кампания - вече виждаме, че има престрелки между различни парламентарни групи. Това взема плашещи размери".

Въпросите

Тази група не се е криела. Това не са престъпници, за които никой не е чувал. Това са хора, които на преден план са изглеждали много благонадеждни и са вършели определена работа. В същото време за тях има данни от ДАНС. Тази служби помежду си не са ли си говорили? Може би тези сигнали, които са получавани - за секта, педофилия, са били неглижирани на базата на това, че те им помагат за нещо. Не е текло никакво адекватно разследване. Няма цялостна проверка, от която да се види какво се случва", допълни още журналистът.

Според Златина Петкова по случая се правят страхотни спекулации, което е грозно. За нея не е добре политическите партии така да си правят пиар. "То е грозно, но на чисто емоционално ниво то въздейства на хората и затова е най-лесно да се използва", обясни тя.

