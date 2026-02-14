Мъж загина в катастрофа, други двама са ранени

Мъж е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на село Розино, Карловско, съобщиха от полицията в Пловдив. През нощта на тел. 112 е получен сигнал за челен сблъсък с тежко пострадали на Подбалканския път. Според предварителната информация в района на Розино лек автомобил "Мерцедес" навлязъл в насрещното движение и ударил друг автомобил - "Форд".

Критично състояние

От пристигналите спешни медици е констатирана смъртта на шофьора на форда, а негов спътник е откаран в болница в критично състояние. Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на мерцедеса. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер е отчела наличие на алкохол около 1,6 промила, съобщиха още от полицията.

Местопроизшествието е запазено от служители на РУ-Карлово, направен е оглед. Причините и обстоятелствата за катастрофата се разследват.

Припомняме, че на 13 февруари мъж на 57 години от село Микрево загина при катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Инцидентът е станал около 08:00 часа на път II-19 в района на село Баничан, община Гоце Делчев.

