Челна катастрофа край Бургас, има жертва

Тежка катастрофа затвори главния път Бургас-Малко Търново. Около 12:10 часа е получен сигнал за тежкия инцидент, станал на около километър след контролно-пропускателния пункт "Босна" в посока Бургас. Челно са се сблъскали два леки автомобила. ОЩЕ: Тежка катастрофа в Румъния: Ремарке на български камион премаза кола

При удара са пострадали двамата водачи. Те са транспортирани до болнично заведение в Бургас в контактно състояние. Малко след това стана ясно, че единият от шофьорите е починал. Той е на 51 години от село Крушевец, община Созопол.

Вторият водач, предизвикал пътния инцидент, 65-годишен бургазлия е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение с "политравматизъм". Настанен е в отделение "Реанимация", с опасност за живота.

Преминаването в отсечката се осъществява в едната пътна лента при ръчно регулиране от страна на полицейски служители.