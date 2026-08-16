Кошмарът за Лионел Меси продължава - изравни ужасен рекорд при разгромна загуба на Интер Маями

Трудните моменти за Лионел Меси на и извън терена продължават. Аржентинецът се завърна в стартовия състав на Интер Маями за първи път, след като загуби баща си Хорхе преди седмица. След като пропусна загубата от Монтерей, 39-годишният футболист влезе като резерва при поражението от Леон в сряда. Сега той бе титуляр при гостуването на Нашвил, което не премина по план. Меси пропусна третата си поредна дузпа, а Интер Маями претърпя трета поредна загуба при разгрома с 1:4 като гост на лидера в класирането.

Тежка вечер за Лионел Меси и компания

Аржентинецът имаше шанс да изравни резултата на 1:1 в 23-ата минута, но ударът му от бялата точка бе спасен от вратаря Брайън Шваке, който се хвърли ниско вдясно. Маями все пак изравни след гола на Анди Нахар в 17-ата минута, когато Меси асистира на Теласко Сеговия в добавеното време на първото полувреме. Но Нашвил се развихри в началото на втората част и не остави никакъв шанс на своя съперник. Хани Мухтар отбеляза два гола, като между тях нападателят Сам Съридж реализира с хитър удар с петата. Меси изглеждаше все по-разочарован и настоятелно обжалва пред съдията, че е бил фаулиран при подготовката на гола на Съридж, за което получи жълт картон.

ОЩЕ: Кристиано Роналдо подкрепи Лионел Меси след загубата на баща му (СНИМКА)

Това е първият път от 2014 година насам, в който Меси не успява да вкара три поредни дузпи. Той пропусна и двата си удара за Аржентина по време на Световното първенство това лято - срещу Австрия в груповата фаза и в 1/8-финалите срещу Египет. Фактът, че това не беше вечерта на Меси, се потвърди едва в добавеното време на второто полувреме. Първо, в една и съща атака топката се отби от двата стълба, а когато все пак успя да я вкара в мрежата, голът беше отменен заради засада.

След шест мача без загуба в първенството, миналогодишният носител на Купата на МЛС влезе в мача, знаейки, че победа ще го изведе пред Нашвил на върха в класирането на Източната конференция. Вместо това, Нашвил вече има преднина от пет точки, като остават 15 мача до края на редовния сезон. Маями ще се опита да се върне към победния ритъм, когато гостува на "Филаделфия Юниън" в сряда, 19 август.

ОЩЕ: Легенда на Реал Мадрид се преклони пред величието на Меси: Никога не съм виждал такова нещо