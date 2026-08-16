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"Златни" нощувки в Бургас: КЗП погва спекулата преди "Евровизия 2027"

16 август 2026, 9:52 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Община Бургас
"Златни" нощувки в Бургас: КЗП погва спекулата преди "Евровизия 2027"

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва масирани проверки в Бургас и региона заради фрапиращи обяви за краткосрочно настаняване по време на международния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

Повод за острата реакция на регулатора станаха предложения в платформите за резервации, достигащи абсурдните 118 000 евро за едноседмичен престой в апартамент. Председателят на КЗП Александър Колячев определи ситуацията като „комична“ и „необичайна“, подчертавайки пред NOVA, че регионалната база разполага с над 200 000 легла, което прави подобно ценообразуване икономически нелогично.

Под лупа: Нелоялни практики и манипулативни отстъпки

Освен самите цени, инспекторите ще проверяват и коректността на обявите. Вече са засечени случаи, в които се посочват стара и нова цена по начин, който може да въвежда в заблуждение потребителите.

„Ще инициираме разговори с Министерството на туризма и бизнеса, за да гарантираме, че гостите на Бургас ще получат качествена услуга на справедлива цена“, заяви Колячев. Проверките ще обхванат не само хотелите, но и ресторантите, като акцентът ще бъде върху категоризацията и спазването на търговските правила.

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СНИМКА: БНТ

Ефектът на еврото и рекордни глоби

Темата за цените е пряко свързана и с приемането на еврото. От КЗП предупреждават търговците за нулева толерантност към опитите за необосновано поскъпване.

  • Нови санкции: Глобите за нелоялни практики вече могат да достигнат до 100 000 евро.
  • Статистика: До момента 7% от проверените обекти във връзка с въвеждането на новата валута вече са санкционирани.
  • Текущи рекорди: Най-високата глоба, наложена наскоро за драстично увеличение на цени (при ВиК оператор), е в размер на около 30 000 евро.

Летни проверки: Ресторанти, паркинги и атракциони

Докато фокусът в бъдеще е „Евровизия“, текущият контрол по Черноморието продължава с пълна сила. КЗП следи изкъсо цените на паркирането и менютата в заведенията. Според Колячев най-лесно се хващат нарушения при напитките с фиксирани цени, докато при храната търговците често опитват да заобикалят правилата чрез промяна в грамажите и рецептите.

Безопасността също остава приоритет – към момента 10 морски атракциона са спрени от експлоатация, след като проверки на надуваеми съоръжения и въжени паркове са установили липса на изрядна документация и рискове за сигурността.

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Проверки КЗП цени Евровизия 2027
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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