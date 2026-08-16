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„Златна треска“ по Дунав: Ниското ниво откри артефакти и опасни капани

16 август 2026, 9:02 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
„Златна треска“ по Дунав: Ниското ниво откри артефакти и опасни капани

Рекордното спадане на нивото на река Дунав край Русе (до минус 123 см) отприщи истинска треска за съкровища, предава Nova. След откриването на мамутски останки край село Ряхово, десетки търсачи с металотърсачи обсадиха бреговете в търсене на антики.

Законът и рискът

Любителят изследовател Росен Петров, известен като „Топ Роската“, алармира пред Nova, че подобни действия са незаконни. „Дори пренасянето на находка до музея е престъпление, защото нарушава целостта на обекта“, обяснява той. Петров призова хората да не се поддават на слухове за злато, тъй като вместо богатство, могат да си докарат сериозни неприятности с полицията.

Смъртоносни опасности

Освен юридически санкции, разходките по речното дъно крият риск за живота:

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Измамно дъно

Кап. Камен Жеков от „Речен надзор – Русе“ предупреждава пред Nova, че привидно плитката вода крие опасни ями. „Човек може внезапно да пропадне фатално“, подчертава той.

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Експертите съветват гражданите да стоят далеч от новооткритите площи заради корозирали метали и нестабилни конструкции, които могат да причинят тежки травми.

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Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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