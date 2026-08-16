Доминацията продължава! Махачев с поредна победа и исторически рекорд в UFC

Не беше лесно, но Ислам Махачев успя да защити титлата си в полусредна категория, като надделя над Иън Мачадо Гари с единодушно решение на съдиите (49-46, 49-46 и 48-47) в главния мач на UFC 330. Това беше едва вторият двубой на Махачев в категория "уелтър", след като се отказа от титлата си в предната дивизия, за да търси нови триумфи в по-сериозна конкуренция. По този начин Махачев подобри рекорда на легенда на ММА Андерсън Силва за най-много поредни победи в UFC - 17.

Махачев продължава доминацията си в UFC

Доминиращата граплинг игра на Махачев се прояви още в началото на мача, но именно ударите му се оказаха най-важният момент. Във втория рунд Гари се представи солидно в клинча, но когато двамата се разделиха, Махачев нанесе ритник в главата, който събори Гари на тепиха. Въпреки че беше превъзходен в граплинга и беше съборен от ефектния ритник на Махачев, Гари не се отстъпи в началото на третия рунд. Махачев изглеждаше като по-умореният боец в този рунд, което позволи на Гари да се позиционира на земята и да нанесе тежки ритници по тялото и краката, като ги комбинираше с остри, прави удари с ръце.

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Гари успя също така да отблъсне опитите за събаряне на Махачев, а когато Махачев все пак го събори, Гари успя бързо да се изправи на крака. Изглеждаше, че инерцията продължава да се натрупва в полза на Гари през 4-ия рунд, въпреки че Махачев отбеляза няколко събаряния. Гари успяваше бързо да се изправи на крака през целия рунд и нанесе сериозни щети по тялото и главата на своя съперник в клинча. Махачев показа шампионски характер в петия и последен рунд, като издържа на още няколко опасни удара на Гари, преди най-накрая да успее да осъществи тейкдаун, който му позволи да заеме и да задържи доминираща позиция. До края на рунда Махачев прекара няколко минути с контрол отзад, нанасяйки удари и затвърждавайки победата си на съдийските карти с резултати 49-46, 49-46 и 48-47.

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