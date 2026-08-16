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В САЩ се давят от рекордни наводнения, на Балканите и в Европа горят пожари (ВИДЕО)

16 август 2026, 9:15 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В САЩ се давят от рекордни наводнения, на Балканите и в Европа горят пожари (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали при тежките бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителни екипи продължиха операциите и в събота, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис, уточнява БТА.

Проливните валежи през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха жители да напуснат домовете си. Повече от десет окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от последните щети са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис.

В окръг Делауеър в петък беше открито тялото на 58-годишна жена, за която се предполага, че е загинала, след като се е опитала да премине с автомобила си през наводнен район. Спасителите са извадили и тялото на тийнейджър, обявен за изчезнал в сряда, след като скочил в река. По-рано през седмицата четиригодишно момче загина, след като дърво падна върху дома му в окръг Дженингс.

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Кметът на Индианаполис Джо Хогсет призова живеещите край река Уайт да се евакуират. По думите му градът преживява най-тежкото наводнение от повече от 30 години, а обстановката се променя бързо. Река Уайт е достигнала над 7,32 метра при Андерсън и Ноубълсвил, надминавайки рекордните равнища от 1913 г.

По-рано през седмицата мощни бури засегнаха и други части на Средния запад на САЩ, като предизвикаха торнада, проливни валежи и внезапни наводнения. Щети бяха регистрирани от района на Чикаго до западната част на Пенсилвания.

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Жега и пожари в Европа

Горски пожари се разпространяват в нови региони в Европа. Един от най-сериозните пожари в момента бушува в Хърватия. След района около Омиш, пламъците вече достигнаха и до Задарската област. Повече от хиляда жители и туристи са евакуирани. Хърватските власти твърдят, че настоящите пожари са сред най-тежките през последните години. Докато някои горещи точки се овладяват, нови вече избухват другаде.

Големи горски пожари продължават да бушуват и в Гърция, Испания и Франция. В някои райони жители и туристи се евакуират, тъй като пожарите унищожават гори, домове и инфраструктура. Екстремните горещини, сушата и силните ветрове влошават ситуацията още повече.

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Наводнение Горски пожари Хърватия САЩ наводнения горски пожар Индиана
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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