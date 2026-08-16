В САЩ се давят от рекордни наводнения, на Балканите и в Европа горят пожари (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали при тежките бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителни екипи продължиха операциите и в събота, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис, уточнява БТА.

Проливните валежи през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха жители да напуснат домовете си. Повече от десет окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от последните щети са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис.

A new round of storms brought severe flooding to Indianapolis on Saturday, leaving neighborhoods submerged in water.



Several dozen people and their pets were rescued Saturday as floodwaters rose along the White River in Indianapolis, and emergency managers said that number was… pic.twitter.com/zjlxNpRefe — CBS News (@CBSNews) August 16, 2026

В окръг Делауеър в петък беше открито тялото на 58-годишна жена, за която се предполага, че е загинала, след като се е опитала да премине с автомобила си през наводнен район. Спасителите са извадили и тялото на тийнейджър, обявен за изчезнал в сряда, след като скочил в река. По-рано през седмицата четиригодишно момче загина, след като дърво падна върху дома му в окръг Дженингс.

Кметът на Индианаполис Джо Хогсет призова живеещите край река Уайт да се евакуират. По думите му градът преживява най-тежкото наводнение от повече от 30 години, а обстановката се променя бързо. Река Уайт е достигнала над 7,32 метра при Андерсън и Ноубълсвил, надминавайки рекордните равнища от 1913 г.

По-рано през седмицата мощни бури засегнаха и други части на Средния запад на САЩ, като предизвикаха торнада, проливни валежи и внезапни наводнения. Щети бяха регистрирани от района на Чикаго до западната част на Пенсилвания.

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Жега и пожари в Европа

Горски пожари се разпространяват в нови региони в Европа. Един от най-сериозните пожари в момента бушува в Хърватия. След района около Омиш, пламъците вече достигнаха и до Задарската област. Повече от хиляда жители и туристи са евакуирани. Хърватските власти твърдят, че настоящите пожари са сред най-тежките през последните години. Докато някои горещи точки се овладяват, нови вече избухват другаде.

😳 Europe is burning again as wildfires spread to new regions. One of the most serious fires is currently raging in Croatia



After the area around Omiš, the flames have now reached the Zadar region. More than a thousand residents and tourists have been evacuated.



Major wildfires… pic.twitter.com/5PvkTCMiOR — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Големи горски пожари продължават да бушуват и в Гърция, Испания и Франция. В някои райони жители и туристи се евакуират, тъй като пожарите унищожават гори, домове и инфраструктура. Екстремните горещини, сушата и силните ветрове влошават ситуацията още повече.

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