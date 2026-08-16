ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 16 август 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи невероятен избор от спортни събития на 16 август, неделя. Клубният футбол на най-високо ниво продължава да се завръща стъпка по стъпка, докато у нас ще се изиграят два мача от петия кръг на Първа лига. Гвоздеят в програмата несъмнено е сблъсъкът между Арсенал и Манчестър Сити за "Къмюнити Шийлд". Европейските първенства по лека атлетика и плуване съм към своя край, както и Световният шампионат по художествена гимнастика.

Спорт по ТВ на 16 август

09:00 Снукър: Чайна оупън, финал - Евроспорт 2

09:30 Лека атлетика, Европейско първенство - БНТ 3, Евроспорт 1

10:30 Плуване, Европейско първенство - БНТ 3

12:00 Художествена гимнастика, Световно първенство - БНТ 3

12:00 Плажен волебол, Грифид Мастърс - Ринг

13:00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2

14:00 Колоездене: Обиколка на Чехия, четвърти етап, мъже - Евроспорт 2

14:30 Футбол: Арминия - Енерги, Втора Бундеслига - Диема спорт 2

14:30 Футбол: Хановер - Волфсбург, Втора Бундеслига - Диема спорт 3

14:30 Футбол: Динамо - Дармщад, Втора Бундеслига - Диема спорт

14:30 Футбол: Уотфорд - Саутхемптън, Чемпиъншип - Нова спорт

15:30 Колоездене: Хамбург класик, мъже - Евроспорт 2

17:00 Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, Къмюнити Шийлд - Диема спорт 2

17:30 Колоездене: Арктик рейс, четвърти етап, мъже - Евроспорт 2

17:50 Спортна гимнастика, Европейско първенство - БНТ 3

18:00 Футбол: Сантандер - Виляреал, Ла лига - МАХ Спорт 4

18:00 Футбол: Бърнли - Уест Хем, Чемпуъншип - Нова спорт

18:00 Тенис, турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

19:00 Футбол: ЦСКА - Ботев (Вр), Първа лига - Диема спорт

19:00 Футбол: Фрозиноне - Юве Стабия, Купа на Италия - МАХ Спорт 3

19:00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип - Евроспорт 2

19:30 Плуване, Европейско първенство - БНТ 3

20:00 Футбол: Еспаньол - Леванте, Ла лига - МАХ Спорт 4

21:15 Футбол: Локомотив (Пд) - Дунав, Първа лига - Диема спорт

21:30 Лека атлетика, Европейско първенство - БНТ 3, Евроспорт 1

21:45 Футбол: Ланс - Пари Сен Жермен, Суперкупа на Франция - Диема спорт 2

22:15 Футбол: Лацио - Мантова, Купа на Италия - МАХ Спорт 3

22:30 Футбол: Селта - Осасуна, Ла лига - МАХ Спорт 4

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