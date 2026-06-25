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Две деца, убити от ТИР: Спорове каква е основната причина

25 юни 2026, 7:49 часа 914 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Две деца, убити от ТИР: Спорове каква е основната причина

Две загинали деца, футболисти на "Славия", пътуващи за турнир в Албена и двама приети в болница пациенти - жена и мъж, като жената е в много тежко състояние: това е равносметката от смъртоносната катастрофа на АМ "Тракия" вчера, 24 юни. Става въпрос за треньора на децата Иван Терзийски и съпругата му. Най-тежкото поражение при нея са разкъсвания на тънки и дебели черва и кръвоносни съдове, има тежки травми в главата и гърдите, съгласно официалната медицинска информация.

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Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов беше категоричен, че отборът му няма да играе на турнира в Албена и обяви месец траур. Той каза, че ще бъде организиран благотворителен мач в памет на децата и като подкрепа за семействата им. Стефанов все още не е говорил с роднините на децата, има информация от първа ръка от треньора, пътувал с тях.

Най-важното за установяване на точните причини за катастрофата - дали говорим за престъпно поведение на шофьора на ТИР-а или за нещастен случай, за спукана гума. Венцеслав Стефанов беше категоричен, че спирачен път преди удара няма - той каза, че е гледал какво е станало от запис на видеокамера. Засега обаче първата версия на полицията е за спукана гума, но официални резултати от експертиза тепърва се чакат.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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