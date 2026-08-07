24 часа по-късно: Пожарът край АМ "Тракия" е локализиран, но отделни огнища все още горят

Пожарът край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ е овладян, но все още има отделни огнища, които периодично припламват. На терен продължават да работят стотици пожарникари, служители на горските стопанства, доброволци и тежка техника. Към момента няма опасност за населените места, но усилията са насочени към пълното потушаване на тлеещите участъци. Екипите следят внимателно района заради близостта до автомагистралата и труднодостъпния терен.

Огнената стихия се разрази в непосредствена близост до магистрала „Тракия“, като заради силното задимяване и огромните пламъци движението в участъка беше временно спряно. В социалните мрежи имаше недоволство заради ограничението, но според пожарникарите ситуацията е била изключително опасна за пътуващите.

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В района все още е в готовност водоем, от който при необходимост може да се зареждат противопожарни хеликоптери. Вчера двата хеликоптера „Кугър“, изпратени за помощ, са извършили над 97 пускания на вода, като са изсипали общо около 155 тона върху засегнатите територии.

Към този момент не се налага повторното им включване в гасенето. На място обаче остават пожарникари и доброволци, които продължават да гасят отделните огнища. Умишлено запалване на сметище е сред водещите версии за избухването на огромния пожар. Цяла нощ продължава битката със стихията на фронт от над 2000 декара. На терен работят 14 екипа на пожарната.

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„Пожарът е ограничен от всички фронтове. Към момента имаме вътрешни горения във вътрешния периметър на пожара“, казва старши комисар Любомир Баров, заместник-директор на ГДПБЗН.

За да се ограничат пламъците, на терен работи и тежка техника, както и 4 булдозера на горското стопанство в Пазарджик. В гората гасят и доброволци от 13 формирования – общо 85 души. Сред тях е жена, която работи в администрацията и от две години се включва на помощ в подобни ситуации.

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