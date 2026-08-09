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Кола се запали на "Хемус": Спряха за кратко движението (ВИДЕО)

09 август 2026, 14:17 часа 1367 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кола се запали на "Хемус": Спряха за кратко движението (ВИДЕО)

Автомобил се е запалил на автомагистрала "Хемус", стана ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура". Заради пожара временно беше ограничено движението при км 11 на АМ "Хемус" в посока София.  Шофьорите изчакваха на място. Малко по-късно първоначално беше пуснато движението само в едната лента в посока София и се регулираше от "Пътна полиция". Към 14.00 ч. движението беше възстановено в цялост. 

Кадри в социалните мрежи показват горящ автомобил и гъст облак дим над него. 

Видеото е снимано от автомобил, който се движи в противоположна посока, като авторът на кадрите посочва, че те са заснети в 12.45 часа. 

 

Инциденти съз запалени автомобили

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През април два автомобила се запалиха на различни места на главен път Е-79 - единият в посока Перник, другият в посока София и образуваха огромни тапи на пътя, предаде БГНЕС. Във Фейсбук групата “Катастрофи в София“ веднага се появиха снимки от двата инцидента. ОЩЕ: Огромни задръствания край София, горяха два автомобила (СНИМКИ)

Припомняме, че през юни 2025 г. кола се запали в тунел "Траянови врата" на автомагистрала "Тракия".Заради пожара временно беше ограничено движението по магистрала „Тракия“. Всички моторни превозни средства изчакваха на място, а трафикът се регулираше от "Пътна полиция", става ясно от съобщението на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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София Хемус АПИ запалена кола горящ автомобил
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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