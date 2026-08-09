Кола се запали на "Хемус": Спряха за кратко движението (ВИДЕО)

Автомобил се е запалил на автомагистрала "Хемус", стана ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура". Заради пожара временно беше ограничено движението при км 11 на АМ "Хемус" в посока София. Шофьорите изчакваха на място. Малко по-късно първоначално беше пуснато движението само в едната лента в посока София и се регулираше от "Пътна полиция". Към 14.00 ч. движението беше възстановено в цялост.

Кадри в социалните мрежи показват горящ автомобил и гъст облак дим над него.

Видеото е снимано от автомобил, който се движи в противоположна посока, като авторът на кадрите посочва, че те са заснети в 12.45 часа.

Инциденти съз запалени автомобили

През април два автомобила се запалиха на различни места на главен път Е-79 - единият в посока Перник, другият в посока София и образуваха огромни тапи на пътя, предаде БГНЕС. Във Фейсбук групата “Катастрофи в София“ веднага се появиха снимки от двата инцидента. ОЩЕ: Огромни задръствания край София, горяха два автомобила (СНИМКИ)

Припомняме, че през юни 2025 г. кола се запали в тунел "Траянови врата" на автомагистрала "Тракия".Заради пожара временно беше ограничено движението по магистрала „Тракия“. Всички моторни превозни средства изчакваха на място, а трафикът се регулираше от "Пътна полиция", става ясно от съобщението на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).