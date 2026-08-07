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Служители под прикритие и флашка с криптовалута: ГДБОП и прокуратурата за мащабите на лабораторията за фентанил

07 август 2026, 11:43 часа 1039 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Служители под прикритие и флашка с криптовалута: ГДБОП и прокуратурата за мащабите на лабораторията за фентанил

"Тази производствена база е покривала нуждите на цяла България от фентанил. Те са зареждали и други областни градове в страната. Имаме такава информация. По време на работата по случая имахме наблюдения, от които направихме извода, че те осъществяват доставки на известни количества фентанил и в други областни градове. Бяха предприети действия пратките да бъдат задържани заедно с куриерите", обяви по време на брифинг директорът на ГДПОБ главен комисар Мартин Златков след разкритите организирани престъпни групи и лаборатория за фентанил в столичния квартал "Факултета".

Открити 12,6 кг фентанил в лабораторията и в страната, около 10 кг амфетамин, около 2 кг метаамфетамин, 300 грама хероин, незаконни огнестрелни оръжия, сумата в брой от 310 хил- евро и флашка с криптовалута

Стана ясно, че лабораторията няма етнически привкус предвид квартала, в който се намира, както и че там е имало лаборанти, които са произвеждали това вещество в София. 

"Извършена е доверителна сделка, има служители под прикритие. Вследствие на тази добра организация се е стигнало до тези резултати", добави още окръжният прокурор на град Русе Радослав Градев. ОЩЕ: 8 с обвинения заради цеха за фентанил във “Факултето“

Обвиненията

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Към настоящия момент Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване за две организирани престъпни групи. Едната се състои от петима членове, от които един ръководител с инициали "В. В. М" на 40 години и други четирима участници в групата. 

Втората организирана престъпна група, действала на територията на Русе, е с двама ръководители. Ръководителят на първата е ръководител на двете групи. Освен него в Русе има още един ръководител с инициали "В. Г. Б. на 53 години и други двама участници в групата.

По отношение на ръководителите на двете групи са повдигнали обвинения за ръководител в организирана престъпна група, за която законодателят предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. За участниците в тези групи наказанието е малко по-ниско. 

Наказанието за второто престъпление - за държане на особено големи количества наркотични вещества се предвижда наказание от 5 до 15 години. 

Междувременно Окръжна прокуратура - Русе е поискала "задържане под стража за пет от лицата, "домашен арест" за други две и гаранция за едно от тях. ОЩЕ: Фентанилът е епидемия от световен мащаб: Експерт от ЦИД обясни за предозирането и проблемите с наркотиците

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Русе ГДБОП Факултета фентанил Мартин Златков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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