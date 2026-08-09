Умрял от кръвозагуба: Украинец е убит на българска територия

Украински гражданин е бил убит тази сутрин в района на Каблешково, съобщи БТА. Мъжът имал прорезна рана в областта на гърлото. По случая е задържан друг украински гражданин, живеещ в София. Деянието е извършено тази сутрин. По данни на полицията задържаният е направил опит да напусне местопроизшествието - частно жилище в комплекс „Сън хаус“, разположен в местността Чолакова чешма край Кошарица.

Убийство след алкохол

По първоначални данни на МВР убийството е извършено след употреба на алкохол и възникнал скандал между двама украински граждани, пребивавали в жилището в комплекса. По време на инцидента трети техен сънародник бил в тоалетната. При връщането си в помещението, където мъжете употребявали алкохол, той заварил безжизненото тяло на украински гражданин със статут на бежанец, който имал порезна рана в областта на гърлото.

Смъртта настъпила заради кръвозагуба

Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа. Тялото е откарано за аутопсия в Бургас. Първоначалните данни сочат, че смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото, уточниха от полицията. За изясняване на случая вече са проведени разпити и изземване на записи от видеокамери.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. ОЩЕ: Адвокатът на семейството на убития Георги иска горната граница на наказанието да се вдигне: Такъв садизъм не съм виждал, 12 години затвор са малко