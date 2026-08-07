Тийнейджърите, обвинени за убийството в Пловдив, остават в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста петимата непълнолетни, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Съдът прие, че на този етап са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположението, че именно обвиняемите са извършили престъплението. Според съдия Петко Минев действията им са били умишлени, а жертвата не е дала повод за нападението. Още: Повече от час е продължил побоят над убития на Младежкия хълм мъж (СНИМКИ)

По време на заседанието стана ясно, че има данни Георги Кузев да е бил примамен на мястото, където впоследствие е нападнат. Според събраните до момента доказателства насилието над него е продължило повече от час. През това време младежите са му обръснали веждите, заплювали са го, гасили са цигари по тялото му, душили са го и са го унижавали с обиди.

Разследването сочи още, че част от случилото се е било заснемано, като в социалните мрежи са били разпространявани снимки и видеоклипове на пребития мъж. След побоя нападателите му взели около 30 евро, с които по-късно си купили дюнери.

По време на съдебното заседание стана ясно още, че едно от момчетата е сочено като основен участник в нападението. Според събраните доказателства именно то е душило Георги Кузев по време на побоя. Още: Убийци ли си отглеждаме?

Петимата обвиняеми - три момчета и две момичета - са с обвинения за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди. Ако бъдат признати за виновни, навършилите 16 години могат да получат наказание от 5 до 12 години затвор, а по-малките - между 3 и 10 години лишаване от свобода.