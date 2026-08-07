Фентанилът измести хероина: Главсекът на МВР с интересни подробности за разбитата престъпна група

Фентанилът измести почти и изцяло хероинът. Фентанилът задоволява потребителите, които бяха хероиновозависими. Този наркотик се използва с лица от нисък социален статус и от лица, които са забравени от обществото. С отнемането от пазара на това наркотично вещество, зависимите ще бъдат излекувани. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ. Още: МВР с отношение като към добитък. Наркозависимите са болни хора и не им пожелаваме гърчове

Производството на фентанил

Снимка: МВР

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Николов поясни, че разпространението на наркопроизводството е голяма битка и цел на МВР. Провеждани са множество специализирани полицейски операции още от Русе за организирана престъпна група, при която са задържани 10 лица, като 8 са с мерки за неотклонение. Така се стига и до голямата производствена база в столичния квартал „Факултета“ за производство на фентанил, по думите на Николов.

„Нямаме информация откога работи лабораторията, но случаят се следи от 4 месеца. В момента, в който установихме лица, които разпознахме като наркоразпространители, незабавно пристъпихме към реализацията на полицейската операция“, подчерта Николов.

Той се закани, че МВР ще продължи да следи дилърите за това какви наркотици разпространяват на пазара. „Нови криминални структури ще се опитат да заемат мястото на тези, които заловихме за производството на фентанил“, предупреди Николов, като уточни, че познанията за опасния наркотик са дошли от Интернет.

Николов коментира и срещата си с представители на Шалом за случая в Банско. „Успокоих ги, че ще достигнем до цялата истина в казуса. България е спокойно място за всякакъв вид туристи, не само за израелци. Обследват се и други нарушения, освен тези на италианските туристи. Назначени са експертизи, които се правят на самите записи“, обясни изпълняващият функциите главен секретар на МВР.

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