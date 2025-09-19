Войната в Украйна:

Две катастрофи с мотори, двама ранени

19 септември 2025, 11:10 часа 366 прочитания 0 коментара
Две катастрофи с мотоциклетисти станаха тази сутрин в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Първият сигнал е получен минути преди 8:00 часа за пътен инцидент на кръстовището на ул. "Гурко" и ул. "Иван Мирчев". По първоначална информация катастрофата е междуа се сблъскали лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж, и мотоциклет, управляван от 68-годишен мъж. Пострадал е мотоциклетистът, оказана му е медицинска помощ и е освободен.

Вторият инцидент е станал минути по-късно на кръстовището на бул."Славянска" и бул."Митрополит Методий Кусев". По първоначална информация са се сблъскали мотоциклет, управляван от 38-годишна жена и лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж. Пострадала е мотоциклетистката, оказана й е медицинска помощ и е освободена.

Водачите и при двата инцидента са тествани за употреба на алкохол и са отчетени отрицателни резултати. Местопроизшествията са посетени от екипи на сектор "Пътна полиция".

БТА припомня, че в сряда мотоциклетист на 33 години е с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора. Общо 22 души са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощиe.

Спасиана Кирилова
