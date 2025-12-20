Стотици килограми тютюн за наргиле без бандерол се разнасяли из цяла България, има задържани

Двама братя са задържани за над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол на предполагаема стойност над 100 хиляди лева, съобщи по време на брифинг на 20 декември началникът на Седмо районно управление на столичната полиция (СДВР) Радостин Ангелов. Той разказа, цитиран от БТА, че на 18 декември, около 13:00 часа, екипи на сектор „Престъпление против икономическата престъпност“ на 7-мо РУ са установили две лица, които излизат от сграда с пакет у тях и влизат в автомобил.

Става въпрос за специализирана полицейска операция около сградата на бул. „Илиянци“ 40. Полицаите предприели бързи действия и проверили въпросните лица, посочи Ангелов.

Единият от задържаните е криминално проявен

Установено е, че двамата са братя на възраст над 50 години. И двамата са от София и живеят на територията, обслужвана от Седмо районно управление. Единият от тях е криминално проявен, разпространявал е наркотични вещества и е осъждан в друга държава членка на ЕС, разказа Радостин Ангелов.

В автомобила са установени около 2 кг акцизни стоки без бандерол, а именно тютюн за наргиле, като същите лица са задържани, посочи Ангелов.

400 кг акцизни стоки без бандерол

След направен оглед в помещенията на сградата, от която са излезли, са установени над 400 кг акцизни стоки без бендрол, а именно тютюн за наргиле в различни по вид разфасовки, добави той.

Снимка: iStock

Разфасовките са били предназначени за пазара, като в част от вещите, които лицата изнасят в автомобила, е установен и пакет, който е бил пригоден като пратка за „Еконт“, която е трябвало да бъде изпратена до краен потребител. Откритият тютюн е предназначен за София и цялата страна. Разпространявали са го по различни канали, както и с техните автомобили. Разнасяли на място по заведения, но и чрез пратки, които се разпространяват към крайни потребители в цялата страна.

Други акцизни стоки в случая не са намерени, посочи началникът на Седмо районно управление.

Установено е, че братята се занимават с тази дейност близо година, но няма точна информация за това.

Задържан е и вероятен помагач

При проверката в самото помещение е намерено още едно криминално проявено лице, което също е задържано. Третото лице най-вероятно е помагач, поясни Ангелов.

В сградата, където е открит тютюнът, има складове, за които се установява, че едно от лицата има договор за наем и е ползвало помещение в сградата.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234 от Наказателния кодекс и материалите са докладвани в Районната прокуратура в София. Предстои да се направят експертизи. Работата по случая продължава. В момента се работи по доказване на цялата престъпна дейност на лицата, каза още Радостин Ангелов.

