20 декември 2025, 19:05 часа 421 прочитания 0 коментара
Хванаха го в крачка: Мъж трови котки в Стара Загора (ВИДЕО)

Скандален случай на жестокост към животни потресе жителите на старозагорския квартал „Зора“. Видеозапис, разпространен от очевидката Жасмина Иванова, показва как мъж методично поставя отровно вещество в храна, оставена за бездомни котки пред жилищен блок.

Инцидентът се разиграва пред блок 4 в квартала. Според разказа на Иванова, действията на извършителя са напълно осъзнати и хладнокръвно планирани.

Хронология на деянието

На кадрите се вижда мъж, който се придвижва със затруднение и куца. Поради невъзможността да се наведе, той използва помощна пръчка. С нея той издърпва към себе си кутия с храна, поставена за уличните животни. След това мъжът се насочва към автомобила си, откъдето взима бутилка с течност.

Връщайки се при храната, той излива съдържанието на бутилката върху нея. Според сигнала на Жасмина Иванова, течността е антифриз – силно токсичен препарат, който често има сладък вкус, привличащ животните, но причинява бавна и мъчителна смърт.

„Това не е грешка, нито случаен момент. Това е планирано отравяне“, категорична е Иванова. Тя описва действията на мъжа като бавни и методични – той не бърза, не се колебае и не спира. След като приключва, извършителят използва същата пръчка, за да избута кутията навътре, опитвайки се да прикрие следите от намесата си и да я върне в първоначалния ѝ вид.

 ВИДЕОТО МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК

Доказателства и реакция

Отровената храна е незабавно иззета и запазена като веществено доказателство. Жасмина Иванова заявява готовност да подаде жалба в Прокуратурата, към която ще бъдат приложени видеозаписът и всички събрани материали по случая.

В разказа си тя отбелязва и детайл, който потвърждава автентичността на ситуацията – при изправянето си след деянието, мъжът се удря в парапета на терасата, което се вижда ясно на записа.

Опасност за квартала

Случаят предизвика вълна от недоволство и страх сред живеещите в района. Иванова отправя спешно предупреждение към съседите си в кв. „Зора“:

„Това не е само лош съсед. Това е човек, способен да трови тихо и подло. Пазете децата си и животните си!“

Припомняме, че проявата на жестокост към гръбначни животни, както и причиняването на смърт по мъчителен начин, е престъпление по чл. 325б от Наказателния кодекс на Република България и подлежи на наказание с лишаване от свобода и глоба.

Очаква се компетентните органи да извършат проверка по случая.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Стара Загора Натравяне антифриз отровени животни
