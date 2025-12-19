Срещу парична гаранция: Пуснаха на свобода бившия директор на столичното 138-мо училище

Бившият директор на столичното 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов излиза на свобода срещу 5000 лв. гаранция, реши съдът. Прокуратурата ще протестира мярката. В сряда Ефтимов беше задържан след сигнал, че в санитарните помещения на училището има сложени камери.

На 19 декември стана ясно, че Ефтимов е имал снимки от камерите на телефона си. Фотосите са от 2 октомври. Преди дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обясни, че от компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон. Също така полицията разполага с фактура от октомври, от която ставало ясно, че той сам и за негова сметка е закупил камерите за видеонаблюдение.

Повдигнати са му две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор. Евтимов беше освободен от длъжност.

Тази сутрин родители се събраха пред входа на учебното заведение. Исканията им - повече информация и прозрачност по време на разследването. Пред екипа ни те споделиха, че се притесняват, че може камерите все още да не се премахнати и че може и други, освен директорът, да имат достъп до записите.

