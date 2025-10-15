Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 15:40 часа 356 прочитания 0 коментара
Ефективно и при строг режим: Затвор за крадец на бижута

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура е осъден на затвор 30-годишен мъж за кражба на бижута от заложна къща, съобщиха от прокуратурата. 

Б.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че 22.06.2025 г. около 15,16 часа е откраднал от заложна къща на бул. „Ломско шосе“ в гр. София бижута.

Обвиняемият е счупил стъклената витрината на заложната къща и е отнел пет златни гривни, колие и брачна халка на стойност 5682,88 лева. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като Б.К. е осъждан ефективно за умишлени престъпления на „лишаване от свобода“.

В хода на досъдебното производство са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Б.К. като автор на деянието. Разследването е приключило за по-малко от 3 месеца с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна Б.К. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца,  което той следва да изтърпи ефективно при строг режим. 

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
