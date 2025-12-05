"Романтични измамници" разкриха в Разградско

Схема за романтични измами разби полицията в Разградско. Акцията е била проведена на 4 декември.

Претърсени са два адреса в Кубрат - офис на фирма за парични преводи и частен имот, обитаван от 57-годишна жена и 60-годишен мъж. Органите на реда са действали след получена оперативна информация и с цел разкриване на развивана престъпна дейност.

Двамата обвиняеми, заедно с други свои съучастници, са извършвали измами по интернет, като специфична жертва са били турско говорящи граждани на Белгия.

Как са действали "любовните измамници"

Любовните престъпления са били плод на стройно изградена схема.

Обвиняемите са създавали фалшиви онлайн профили с цел изграждане на емоционална или "романтична" връзка с белгийските турци. След това задържаните са убеждавали своите жертви да им изпращат пари.

Схемата е действала чрез манипулация и изграждане на доверие, последвано от финансово изнудване под различни предлози.

Иззети са документи, компютърни конфигурации и лаптоп.

Продължава работата по разследване и документиране на престъпната дейност.