Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

09 ноември 2025, 09:35 часа 237 прочитания 0 коментара
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

Съдът в Стара Загора решава дали четиримата задържани за незаконно източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ ще останат в ареста, пише БНТ. По данни на разследващите, мъжете действали организирано, като пробивали тръбата и чрез специално изградено отклонение прехвърляли дизел в подземна цистерна. Оттам горивото е било транспортирано с автомобили до база, която редовно се използвала от групата.

ОПГ-то е действала от около месец, предимно нощем. Разследващите са иззели към 7 тона дизелово гориво. По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.

Кражба за милиони: Как източиха "Лукойл"?

Наглата кражба, при която бе източено незаконно около 7 тона дизелово гориво за около 7 млн. лв. Четиримата извършители са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде наложена мярка "постоянен арест". Двама от престъпната група са криминално проявени. Полицай разкри подробности за престъпното деяние. Горивото е източено южно от Стара Загора от тръбопровод на "Лукойл", по която е отивало към нефтобаза край града. Полицията не знае за какъв период от време е извършено деянието и по кое време е извършена кражбата.

Престъпниците са направили пробив в тръбата и оттам са го източвали с маркучи в съдове, които по-късно са натоварвани на превозни средства и откарвани на друго място. Това разкри обясни прокурор Нейка Тенева от Окръжна прокуратура - Стара Загора в ефира на Нова телевизия.

Мястото, на което е направен пробива в тръбата, е било обрасло с трева.

От прокуратурата обявиха, че не разполагат с информация дали преди това са източвани и други количества гориво, и е извършвана търговия с тях, но гарантираха, че задържаните 7 тона няма как да бъдат продадени.

Полицията получила сигнал за незаконните действия и проверила случая. Според ком. Яръков схемата съществува от дълго време – над месец. "Предполагаме, че са имали информация кога по тръбата тече гориво, но не сме установили от къде или от кого я получават", допълни Тенева.

Антон Иванов
