Кой диктува законите и кой минава през ада: Нов протест срещу пречупените детски крила и мечти

Петя Иванова от Сдружение "Ангели на пътя" настоя в ефира на БНТ да има тежки наказания за агресивни шофьори, които не спазват Закона за движение по пътищата. Апатията се увеличава, защото всеки си мисли, че на него няма да му се случи и докато не звънне телефона и бащата каже на майката, че детето им никога повече няма да се върне. Ние не искаме да диктуваме законите и наказанията, коментира Иванова.

Кой диктува законите и кой е минал през ада?

Тя посочи, че е минала през ада да подписва документи и да минава през адвокати. "Ние не искаме шофьори да остават без книжки и семействата им да остават без доходи. Ние платихме най-тежката цена и близките ни да не се приберат", изтъкна Петя Иванова.

Тя недоумява как българите могат да бъдат примерни шофьори, когато ходят в Гърция и Турция на почивка, а когато минат отново българската граница и влязат в България не спазват правилата.

Петя Иванова обясни, че от 12:00 ч. Сдружение "Ангели на пътя" се събират на Съдебната палата и ще се отправят на шествие в посока Орлов мост, където ще блокират движението и ще сложат толкова карамфили, колкото деца са загинали в катастрофите.

Петя Иванова заяви, че Сдружение "Ангели на пътя" ще оказва само натиск и няма да влиза в политиката. "Ако улицата вземе нещата в ръцете си, тогава държавата ще бъде едно по-хубаво място за живеене. Навързани са като свински черва и ние ще ги развържем едно по едно. Нито едно дете не трябва да остава повече на улицата с пречупени крила и отнети мечти", категорична бе тя.

