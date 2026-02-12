Деньо Денев: Не е имало агенти на ДАНС в хижата в "Петрохан"

"Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция "Национална сигурност" не е имало на място". Това каза председателят на агенцията Деньо Денев пред журналисти, попитан дали в хижата е имало вербувани хора от ДАНС, предаде БНТ. По-рано от ПП-ДБ заявиха пред медиите в парламента, че поне двама от застреляните край връх Околчица и Петрохан са били агенти на ДАНС.

От групата призоваха за незабавната оставка на шефа на Държавна агенция "Национална сигурност". Повод за искането е поведението на ръководството й по време на изслушване в НС относно трагедията в хижа "Петрохан", както и предишни действия на Денев, свързани с изборния процес.

Още: ПП-ДБ искат оставката на шефа на ДАНС: Причината е свързана с "Петрохан" (ВИДЕО)

Ивайло Мирчев заяви, че време на изслушването в парламента шефът на ДАНС е отказал да даде информация в откритата част на заседанието на въпрос дали лица, свързани с трагедията, са били агенти или сътрудници на службата. Денев призна пред медиите, че от тях разбира за поисканата му оставка заради шестимата застреляни, които са живеели заедно в хижата.

"Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпление и сме ги изпратили на прокуратурата", каза изпълняващият длъжността на ръководител на ДАНС, цитиран от БТА във връзка с проверка по сигнали, подавани през годините срещу НПО-то на Иво Калушев.

Още: ДАНС отказа да каже публично дали рейнджърите от "Петрохан" са били нейни агенти

Денев трябваше да бъде изслушан от Комисията за контрол на службите относно класифицирана информация за организацията на Калушев, но тя отхвърли от дневния си ред решението на председателя на парламента Рая Назарян.

По време на изслушването в сряда Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая "Петрохан".

Още: Деньо Денев потвърди: В ДАНС има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев.