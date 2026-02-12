Камери, излъчващи на живо в интернет, са открити и в детска градина

В резултат на действията на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП е блокиран един от българските сайтове със съдържание за възрастни, както и достъпът до други онлайн платформи, предлагащи подобни материали. Това съобщи главен комисар Владимир Димитров, ръководител на отдел "Киберсигурност" в ГДБОП, по време на изслушване в парламента, посветено на случая с изтекли записи с чувствително съдържание, разпространявани в порносайтове. В дискусията участваха още представители на МВР и Комисията за защита на личните данни.

По време на изслушването стана ясно още, че в дирекция "Киберпрестъпност" е постъпил сигнал за уебсайт, излъчващ на живо кадри от детска градина чрез монтирани камери. От МВР не предоставиха допълнителна информация за хода на проверката.

По думите на Димитров дирекцията оказва съдействие на различни структури на вътрешното министерство и други институции, но установяването на извършителите е затруднено заради възможностите за анонимност в интернет. Той потвърди, че в страната има видеокамери, до които е възможен нерегламентиран достъп, а записи от част от тях се разпространяват неправомерно. Още: Салони, АГ кабинети, а сега и хотели: Скрити камери в хотелски стаи предават на живо в порно сайтове

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни, че камерите в бургаските салони за красота са поставени по инициатива на собствениците и не се използват като охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Той представи и хронология на постъпилите сигнали.

Сигналите

В отдел "Борба с организираната престъпност" в Бургас е получен сигнал от собственик на козметично студио за изтекли записи от видеонаблюдение. Случаят е препратен по компетентност към дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

В Стара Загора 25-годишна жена от Казанлък е подала сигнал, след като открила в интернет видео от нейна козметична процедура, извършена на 16 септември 2023 г. По случая е изготвена докладна записка с предложение за проверка за данни за престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, а жената е сезирала и Районната прокуратура в Стара Загора. Още: Клипове от гинекологичен кабинет в София също са качени в порносайтове

В ОДМВР-Бургас са образувани две досъдебни производства за заснемане и разпространение на порнографски материали от неизвестно лице, като в единия случай е използвано и лице под 18-годишна възраст. Досъдебно производство по чл. 159 от НК е образувано и в СДВР.

Проверки са извършени на седем адреса на лекарски кабинети в София. В кабинет на ул. "Попова шапка" 74 е установена видеокамера със съответното видеосъдържание. Задържано е лице за 24 часа, след което е освободено. Още: Кремъл направи "Герой на Русия" бивш украински депутат, пуснал запис с Байдън за корупция в Украйна

На 9 февруари 2026 г. в Първо районно управление на СДВР е постъпил нов сигнал от гражданка за тайно видеозаснемане, който е присъединен към образуваното досъдебно производство.