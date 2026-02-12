Случаят "Петрохан": Кой е стрелял - прокуратурата даде отговори

Дългоочаквани новини - излязоха първи официални данни по случая "Петрохан - Околчица" от специфично криминалистично изследване, което по безспорен начин установява дали даден човек е стрелял с огнестрелно оръжие. Става въпрос за т.нар. барутни натривки - прокуратурата официално обяви резултати от тези изследвания. Оказа се обаче, че еднозначни резултати има само при намерените три тела до връх Околчица - на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. От натривките там се изяснява, че Калушев и Златков са произвели изстрели.

Резултатите; По ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици. По ръцете на Николай З. също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива. Това е установил първоначалният балистичен анализ на трите трупа, намерени в кемпер под връх Околчица, съобщиха от Окръжна прокуратура – София. И допълниха, че работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица продължава.

Относно намерилите смъртта си в хижа "Петрохан" - според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С., чиито тела бяха намерени в хижа "Петрохан", са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите, съобщиха от прокуратурата. С други думи не може да се каже дали той е стрелял.

Какво са установили разследващите?

Готови са и две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа "Петрохан".

Смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво. Това описание повдига въпрос - допряна ли е била всъщност цевта на оръжието до която и да е част на тялото при произвеждане на изстрела - защото в такъв случай се получава т.нар. звездовидна рана, тъй като изгорелите газове от барута също нанасят поражения, поради много близката дистанция.

Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа "Петрохан", който е с частично изгоряла дреха - панталон.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет "Глок".

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за "духовно пречистване и сексуални практики".

От прокуратурата съобщават, че продължават разпитите на свидетели, с цел изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

От събраните до момента показания се е установило, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики.

"Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол", става ясно от съобщението на прокуратурата.