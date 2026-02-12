Лайфстайл:

Васил Терзиев ходил с децата си в хижа "Петрохан"

Посетих хижа "Петрохан" с децата ми през юли. Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам. Това каза столичният кмет Васил Терзиев за случая "Петрохан". Той обясни още, че познава жертвите от три-четири години и се е виждал и с шестимата, но категорично заяви, че никога не е виждал някой от тях с пистолет. 

Веднага след като стана ясно за трагедията на хижа "Петрохан", кметът излезе с официална позиция, в която съобщи, че е сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която са стояли загиналите.

Той не си спомня точно колко пари е дарил на организацията им, но посочи, че може би е около 70 000-80 000 евро. "Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил", категоричен бе той. По думите му е подкрепял различни каузи през годините, без да афишира това публично.

"Да ми пришиват всички тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно", допълни той.

Терзиев зададе и въпроси към държавните институции. "Какво се е случило? Защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар?", попита той. От думите му стана ясно, че никой не се е свързал с него, за да го попита откога познава тези хора и какво мисли за тях.

Градоначалникът заяви, че случаят се използва политически и вместо институциите да свършат работата си и да успокоят обществото, се правят внушения с политически оттенък в навечерието на избори. "Търси се политически дивидент", каза той.

Виолета Иванова
