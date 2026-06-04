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И срещу медии: Нови 4 бомбени заплахи в Хасковско

04 юни 2026, 13:03 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
И срещу медии: Нови 4 бомбени заплахи в Хасковско

За втори пореден ден в Хасковска област са регистрирани сигнали за поставени взривни устройства, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

До обяд днес в полицията са постъпили четири сигнала за интерактивни съобщения със заплахи за поставени бомби. Те са били получени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакцията на вестник „Марица“ и сайта marica.bg в Хасково.

След подаден сигнал служители на полицията са извършили щателни проверки на засегнатите обекти. При претърсванията не са открити взривни устройства. От ОДМВР – Хасково увериха, че работата по случаите продължава.

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Вчера заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени по електронна поща до множество учебни заведения в областта.

По повод сигналите вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в Кърджали, че съобщенията са били изпратени през сайт в Италия.

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медии Сигнал за бомба фалшиви бомбени заплахи Хасковско
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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