МВР предупреждава: Нова вълна от онлайн измами!

Нова вълна от онлайн измами използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, пише вестник „Сега“. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на „Пътна полиция“. Измамните съобщения се разпространяват по имейл, SMS или Viber, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44.

Преди уикенд бягството: Фалшиви квартири и измамни резервации оставят туристи без почивка

"Неплатени фишове"

В тях се твърди, че получателят има неплатени фишове или актове и се съдържа линк към фалшив сайт, наподобяващ портала за електронни услуги на МВР. Целта е да бъдат откраднати лични и банкови данни или да бъде инсталиран злонамерен софтуер. От вътрешното министерство подчертават, че не изпращат подобни съобщения от чуждестранни номера и призовават гражданите да не отварят линкове и да не въвеждат лични данни. Проверката за електронни фишове може да се извършва единствено чрез официалния портал на МВР.

Предупреждения

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ предупреждава и за зачестили измами от името на Revolut. Извършителите се представят за служители на компанията и чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли убеждават потребителите да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по т.нар. служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждането на еврото.

Още: Схема: Баща и син пратиха бременна да краде имот от покойник

От ГДБОП напомнят, че служителите на Revolut никога не изискват подобна информация по телефон или чат. При съмнение гражданите трябва да прекратят разговора, а ако са станали жертва на измама – незабавно да блокират профила си и да подадат сигнал до отдел „Киберпрестъпност“.

За злоупотреба с името си предупреди и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. От институцията призовават гражданите да не отварят съмнителни имейли и прикачени файлове, като напомнят, че официалната кореспонденция се изпраща единствено от адреси с домейн @gli.government.bg.

Още: Внимавайте с хранителните добавки от Румъния: 30 000 румънци са били измамени

Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки. Най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни.

Имотни вреди и засегнати десетки българи: Измамници точиха сметки с изкуствен интелект и sms-и

Снимка: iStock