Голям пожар избухна в Петричко

Голям пожар е възникнал край петричките села Кърналово и Михнево. Това съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

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На място са изпратени два екипа на пожарната и екип на Аварийното звено към Община Петрич. Горят сухи треви и храсти. Възможно е вятърът, който се усеща в района, да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, смята началникът на пожарната.

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