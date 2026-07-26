Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Голям пожар избухна в Петричко

26 юли 2026, 19:20 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Голям пожар избухна в Петричко

Голям пожар е възникнал край петричките села Кърналово и Михнево. Това съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

Още: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

На място са изпратени два екипа на пожарната и екип на Аварийното звено към Община Петрич. Горят сухи треви и храсти. Възможно е вятърът, който се усеща в района, да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, смята началникът на пожарната.

Още: Сирийски деца, оставени сами в горящ апартамент в Разград

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петрич огън пожар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес