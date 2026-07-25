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Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, остава в ареста

25 юли 2026, 11:11 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, остава в ареста

40-годишният Асен Симеонов от село Константиново остава в ареста, реши състав на Варненския окръжен съд. Магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение – “задържане под стража“, предава БНТ. Симеонов е обвинен, че на 30 юни е нахлул в дома на бившата си приятелка, нанесъл ѝ побой и отвлякъл 11-годишната ѝ дъщеря Наталия. След това той се укривал в продължение на 24 дни, като обикалял гористи местности във Варненска и Шуменска област. Мъжът беше задържан преди два дни в село Овчарово при опит да извърши кражба от местен магазин. Детето беше открито в близост до мястото на задържането и по информация на органите на реда е било в добро физическо и здравословно състояние. Още: "Завършен психопат, искал е да отмъсти": Психиатър за случая с отвлечената Наталия

По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия. Съдът мотивира решението си с това, че обвиняемият има множество влезли в сила присъди, няма постоянен адрес и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване. Още: "Не съм отвличал Наталия": Асен Симеонов се защити, очакват го четири обвинения

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Отвличане задържане под стража Асен Симеонов Наталия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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