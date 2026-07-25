Хванаха мъж с европейска заповед за арест

Обявен за международно издирване български гражданин е открит и задържан от служители на РУ-Кубрат. В хода на предприети оперативно-издирвателни действия по изпълнение на европейска заповед за арест, издадена от съда в Мюнхен, ФРГермания, в село Савин е установен 34-годишният мъж, издирван за престъпления против собствеността. Още: Хванаха фалшификатор, издирван с европейска заповед за арест

Лицето е приведено в ареста и е уведомена Окръжна прокуратура за задържането му. Предстоят действия по екстрадиция.

Още: Скрил над 9 млн. евро данъци: Екстрадираха от България шеф на чартърна авиокомпания