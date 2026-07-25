Сирийски деца, оставени сами в горящ апартамент в Разград

Три сирийски деца са били оставени сами без надзор в горящ апартамент в Разград, съобщават от ОДМВР в града. Пожарът пламнал около 16.30 часа на 24 юли в апартамент в град Разград. Огънят тръгнал от включен котлон на готварска печка, оставен без надзор. Още: Пожар избухна край бившия завод "Химик" в Асеновград

Жилището се обитава от сирийски граждани с хуманитарен статут – 34-годишен мъж, 27-годишната му съпруга и трите им деца на 9, 7 и 5 години. По време на пожара децата са били оставени сами. Пламъците са загасени от дежурната смяна на РСПБЗН-Разград. Няма пострадали, нанесени са материални щети в кухненското помещение. Започната е проверка по чл.331, ал.1 от НК. Още: Пожар се разгоря на "Хемус": Има ли опасност за населените места?