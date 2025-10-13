Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС - Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия местен парламент място намират и ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", МЕЧ и ИТН. Избирателната активност е 35% - по-ниска от предишните избори.

ОЩЕ: Изборните измами в Пазарджишко и скъпите коли: МВР няма и не разпространява стикери

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината", коментира пред БНТ зам.-председателят на ДПС - Ново начало Радослав Ревански.

Напрегнати избори

Изборният ден премина напрегнато - с десетки сигнали за купен вот.

Голямата ескалация дойде от село Огняново. 30 сигнала за нарушения на изборния процес е реагирало МВР, 1/3 от сигналите са именно за Огняново. Не са открити основания задържани хора да останат в ареста и всчики са пуснати.

През изборния ден наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. Задържаните от наблюдателите отрекоха да са търговци на гласове.

ОЩЕ: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.