Войната в Украйна:

Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

13 октомври 2025, 06:15 часа 332 прочитания 0 коментара
Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС - Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия местен парламент място намират и ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", МЕЧ и ИТН. Избирателната активност е 35% - по-ниска от предишните избори.

ОЩЕ: Изборните измами в Пазарджишко и скъпите коли: МВР няма и не разпространява стикери

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината", коментира пред БНТ зам.-председателят на ДПС - Ново начало Радослав Ревански.

Напрегнати избори

Изборният ден премина напрегнато - с десетки сигнали за купен вот.

Голямата ескалация дойде от село Огняново. 30 сигнала за нарушения на изборния процес е реагирало МВР, 1/3 от сигналите са именно за Огняново. Не са открити основания задържани хора да останат в ареста и всчики са пуснати.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изборния ден наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. Задържаните от наблюдателите отрекоха да са търговци на гласове. 

ОЩЕ: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
МВР Местни избори Пазарджик изборни нарушения
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес