Нарушена подготовка поставя наш действащ европейски шампион с намалени шансове за Европейското

28 ноември 2025, 15:30 часа 381 прочитания 0 коментара

Действащият европейски шампион в плуването Любомир Епитропов е с нарушена подготовка от последните седмици, което значително намаля неговите шансове за предстоящото Европейско първенство в малък басейн в Люблин, Полша в началото на декември. Епитропов, който е плувец №1 на България за 2024 г. след историческото европейско злато в голям басейн, е имал проблеми в подготовката в последните няколко седмици.

Любомир Епитропов с нарушена подготовка преди Европейското по плуване в малък басейн

Епитропов стана европейски шампион на 200 м бруст в голям басейн през 2024-та и към него имаше големи надежди и за предстоящото Европейско в малък басейн. Селекционерът на националния отбор Кристиян Минковски обаче разкри за трудности в неговата подготовка. Все пак Епитропов вече е здрав и ще опита да се мобилизира на 100 процента, за да успее да направи нов европейски финал при мъжете.

Още: 7 плувци ще представят България на Европейското първенство в малък басейн в Полша

Любомир Епитропов

Габриела Георгиева също се завръща от травма

"Допреди 1 месец бях значително по-голям оптимист, но за пръв път от много години се срещнахме с травми по време на подготовката и това малко ме направи по-хладен оптимист. Имах очаквания да направим финали от Петър, от Любчо, от Диана, от Габриела, от Тея, но нарушена подготовка при Габриела и Любчо малко намали техните шансове. Но те вече са здрави и вярвам, че ще се мобилизират на 100 процента и ще се успеем да се борим за място на финала", каза Минковски в интервю пред Actualno.com.

Травма е лекувала и Габриела Георгиева, която стана шеста на Световното през 2024-та. "Габи лекува известно време травма. Здрава е от 20-на дни вече, тренира пълноценно. Ние вярваме, че тя ще успее да реализира потенциала си и се надяваме на поредно предно класиране", заяви Минковски. Цялото интервю с Кристиян Минковски може да гледате във видеото в YouTube:

Още: "Българското плуване върви в посока медали": Кристиян Минковски за целите на плувците преди Европейското в Люблин

Стефан Йорданов
Плуване Европейско първенство по плуване Кристиян Минковски Любомир Епитропов
