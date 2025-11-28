Интерконекторът Гърция-България вече осигурява над половината от природния газ у нас

От началото на търговската експлоатация на 1 октомври 2022 г. до края на октомври 2025 г. по газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) са пренесени общо 39 854 049 мегаватчаса (MWh или около 3,8 млрд. куб. м) в посока Гърция - България и 1 919 228 мегаватчаса (около 0,2 млрд куб. м) виртуално към Гърция, съобщиха от компанията оператор.

Първият маршрут за диверсифицирани доставки

За периода януари - октомври тази година количествата достигат 8 486 142 MWh от Гърция към България и 153 062 MWh в реверсивен поток. Интерконекторът се утвърди като първия маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, осигурявайки над 50 на сто от вътрешното потребление на страната.

IGB е инфраструктура с важно значение и на регионално ниво като ключов елемент от Вертикалния газов коридор - инициатива, създадена да осигури достъп до по-големи количества природен газ от юг на север и да улесни достъпа на държавите от региона до втечнен природен газ и други диверсифицирани източници. Независимият преносен оператор ICGB продължава активна работа с партньорите си по въвеждането на нови продукти - Маршрути 2 и 3, които ще подкрепят енергийната сигурност в региона и ще осигурят нови възможности за доставки към пазари като Молдова и Украйна. Новите решения за групиран капацитет на оператора предлагат гъвкаво пазарно решение, отразяващо динамичните промени в региона.

"Резултатите, които наблюдаваме през последните месеци, отразяват силата на партньорствата, стоящи зад газопровода IGB. Дългогодишното ни сътрудничество с Азербайджан и стабилността, която осигурява дългосрочният договор за азерски газ, остават основополагащи за България и целия регион. В същото време Вертикалният газов коридор и маршрутът през IGB създават нови възможности за диверсифицирани доставки, включително на американски LNG, което допълнително укрепва устойчивостта на регионалните пазари", заяви изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева, цитирана в съобщението.

Успоредно с това ICGB напредва с проекта за разширение на газопровода, който предвижда увеличение на техническия капацитет от 3 на 5 млрд. куб. м годишно. Разширението на капацитета е мотивирано от засиления стратегически интерес към маршрута и е в пълно съответствие с целите на Европа за по-голяма гъвкавост и дългосрочна стабилност на доставките. Докато проектът очаква одобрение от акционерите, ръководството на ICGB е придвижило основни стъпки за реализацията на инициативата. Компанията е с подготвена стратегия за обществени поръчки и финализирана селекция на подробен проект за газоизмервателна станция Стара Загора (ГИС2). Операторът е приключил необходимата подготвителна работа и продължава активния диалог с международни партньори, включително американски институции, чието финансово участие би могло да ускори финалното инвестиционно решение на акционерите.

"Последните резултати на IGB показват, че газопроводът вече е утвърден като стратегическа част от инфраструктурата за Югоизточна Европа. Позитивната реакция към Маршрути 2 и 3 потвърждава регионалната нужда от надежден и диверсифициран достъп до втечнен природен газ и други източници и подчертава съществената роля на Вертикалния газов коридор за свързването на тези доставки с пазари с нарастващи нужди от сигурност като Молдова и Украйна. Осигуряването на тази гъвкавост и устойчивост е в основата на мисията на ICGB, а маршрутът през IGB е позициониран като една от най-влиятелните енергийни инфраструктури в региона", заяви изпълнителният директор на ICGB Джордж Сатлас, цитиран в съобщението. Според него приоритет на ICGB остава развитието на инфраструктура, която да гарантира гъвкав и надежден достъп до енергийни доставки, което е ключово за сигурността на всички държави, разчитащи на този маршрут.