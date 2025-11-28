Окончателно: 20 години затвор за убиец на швейцарски бизнесмен

Борислав Панев ще изтърпява наказанието “лишаване от свобода“ за 20 години за убийството на швейцарския бизнесмен Удо Л. през 2022 година във вилно селище край село Кладница.

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) окончателно оповести решението си като остави в сила това на Софийския апелативен съд (САС) от месец април тази година, припомня БГНЕС.

Панев е убил чужденецът чрез обездвижване с електрошоково устройство и задушаване с хлороформ. Той беше осъден да заплати на всеки от четиримата граждански ищци по делото сумите от по 200 000 лева, а на Е. Д.-Л. – 50 000 лв., като обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Съдебният състав на ВКС прие касационните жалби за неоснователни.

