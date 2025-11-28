Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода (ВИДЕО)

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от затвора във Варна минути след 12:00 часа днес. Пред портала на затвора той бе посрещнат от съпругата си Камелия, медии и симпатизанти. Припомняме, че Варненският окръжен съд го пусна под парична гаранция от 200 000 лв., а парите бяха събрани в рамките на няколко часа. Днес депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков я внесе в Окръжния съд.

Коцев беше в ареста почти шест месеца.

Първи думи

"Първо ще обърна внимание на семейството си, ще целуна децата си", каза Коцев пред събралите се журналисти. И добави: "Не мога да дам категоричен отговор дали в понеделник ще се върна, но се надявам това да се случи".

"Изключително съм благодарен на тези хора, които са се ангажирали да го направят и че толкова бързо е събрана тази сума. Просто какво да ви кажа, наистина това е едно признание, че хората наистина разбират и са готови да помогнат. Благодаря им за всичко", каза още той.

Коцев заяви и че очаква с нетърпение истината да излезе. Той беше категоричен, че не е извършил нищо незаконно.

"Аз имам отговорност към Варненци, която трябва да изпълня. Надявам се, че в понеделник ще ида на работа и ще сме в нужния ритъм, защото градът има нужда от това", каза още кметът на морски град.